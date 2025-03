Vier mannen opgepakt in onderzoek naar witwaspraktijken

In een onderzoek naar witwassen zijn eerder deze maand vier mannen aangehouden. Het witwassen verliep via de inkoop van grote partijen pallets en verpakkingen. De huizen van het viertal en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Ook verschillende vlees- en palletbedrijven worden verdacht van de witwaspraktijken.

De vier verdachten komen uit Dordrecht en het Gelderse Ede en Oosterbeek. Tijdens de doorzoekingen van hun huizen en het bedrijfspand zijn onder meer auto's en 154.000 euro aan contant geld in beslag genomen.