Eindelijk erkenning en eeuwige grafrust voor deze oud KNIL-militairen

Op de Algemene Begraafplaats Vught hebben veel oud KNIL-militairen en hun echtgenotes hun laatste rustplaats. De gemeente heeft vrijdag deze graven een bijzondere status gegeven. Ze worden eeuwig in stand gehouden en de grafrechten hoeven niet meer betaald te worden. Hanna Selanno-de Queljoe is blij dat haar vader eindelijk erkenning krijgt. "We hebben er zo lang voor gestreden."

Het is deze vrijdag precies 74 jaar geleden dat de eerste Molukkers per schip vanuit Indonesië aankwamen in de Rotterdamse haven. De Molukse militairen van Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) vochten van 1945 tot met 1949 tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog voor Nederland. Geen terugkeer

Ze mochten na de dekolonisatie van Indonesië in 1950 niet terugkeren naar de Zuid-Molukken. Die hadden zichzelf namelijk uitgeroepen tot onafhankelijke republiek. Daarom werden de duizenden Molukse KNIL-soldaten met hun families naar Nederland gehaald, onder de belofte van tijdelijke opvang. Maar die belofte werd nooit nagekomen. Hanna Selanno-de Queljoe vertelt waarom het eerbetoon zo belangrijk is:

In plaats van een terugkeer naar hun thuisland, werden de Molukse KNIL-soldaten in Nederland uit militaire dienst ontslagen, kregen ze hun salaris en pensioen niet en werden ze in geïsoleerde kampen geplaatst. Eén van de de vele kampen waarin de Molukkers terecht kwamen, was een deel van het voormalige concentratiekamp in Vught. Dit deel werd omgedoopt tot woonoord Lunetten.

In de steek

De leefomstandigheden in veel van deze opvangkampen waren niet best, maar de Molukkers maakten er het beste van. Ondanks dat er zicht was een blijvende toekomst in Nederland of een terugkeer naar de Molukken. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid jarenlang weinig gedaan om de Molukse gemeenschap te integreren of te ondersteunen.

De eerste bewoners van Woonoord Lunetten arriveren in 1951 (foto: Nationaal Archief/Harry Pot).

De onduidelijkheid over hun status en het gebrek aan erkenning voor hun situatie heeft ervoor gezorgd dat dat veel Molukkers zich tot op de dag van vandaag in de steek gelaten voelen door de Nederlandse regering. Erkenning

Voor de familie van de KNIL-militairen is erkenning nog altijd heel belangrijk. Veel Molukkers zien het toekennen van een monumentale status aan de graven van KNIL-soldaten als een stukje genoegdoening voor het leed dat ze hebben ervaren. Maar dat is niet landelijk geregeld. Al hebben veel gemeenten met een Molukse wijk dit inmiddels wel geregeld.

In Vught is daar wel vijf jaar voor gestreden, maar vanaf nu hoeft niet meer elke tien jaar betaald te worden voor grafrechten. De graven van KNIL-militairen zullen niet meer geruimd worden. "Het is een mooi en verdiend eerbetoon aan de KNIL-militairen die hier begraven liggen en hebben gevochten voor Nederland', zegt Hanna Selanno-de Queljoe bij het graf van haar vader. Emotioneel

Dorothea Patty houdt het graf van haar vader en broer op de begraafplaats aan de Elisabethstraat in Vught goed bij. Maar voor het eerbetoon heeft ze het nog eens extra goed schoongemaakt en al het onkruid weggehaald. "Mijn vader was een rode baret bij de KNIL, ergens in midden Java."

Dorothea (Nonna) is druk bezig het graf van haar vader en broer te poetsen (beeld: Omroep Brabant).