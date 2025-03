'Amarant had altijd al moeten weten of de oproepkrachten betrouwbaar waren'

"Het is goed dat er nu extra controles worden gehouden, maar Amarant had al jaren geleden moeten controleren of hun oproepkrachten betrouwbaar zijn." Dat zegt Michiel van Erp van zorgvakbond NU91. De Brabantse zorginstelling heeft grote tekorten doordat aan de betrouwbaarheid van uitzendkrachten wordt getwijfeld. Een uitzendbureau waar Amarant zaken mee doet, wordt door de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) verdacht van fraude met onder meer diploma’s en Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG).

De Inspectie heeft Amarant gewaarschuwd dat er daardoor onbevoegd personeel kan zijn ingehuurd. Amarant heeft daarom de controle en selectiecriteria aangescherpt. Zo moeten inhuurkrachten bij hun eerstvolgende dienst de juiste diploma's en een VOG kunnen tonen. Doen of kunnen de oproepkrachten dat niet, dan worden ze naar huis gestuurd.

"Je moet altijd streng controleren op wie je binnen hebt."

In die controles kan Van Erp zich namens NU91 helemaal vinden, maar de werkgever moet wat hem betreft altijd zo scherp zijn. "Een werkgever is en blijft verantwoordelijk voor wie er in de zorg aan het werk is." Toch moet Van Erp constateren dat het geen uitzondering meer is dat een uitzendbureau dat in de zorgsector actief is, verdacht wordt van fraude met diploma's en VOG's. "Het is een signaal dat wij als vakbond vaker krijgen. Dat mensen misbruik maken van de personeelstekorten in de zorg en zonder de juiste papieren geld willen verdienen, over de rug van kwetsbare mensen."

"Dit soort signalen van fraude zijn zeker niet nieuw in de zorg."

Hij vindt dat heel kwalijk, maar tegelijkertijd vindt Van Erp dat Amarant dit zelf had 'moeten' voorkomen. "Het is echt een plicht van werkgevers om hier streng op te controleren en te weten wie je binnen hebt." Hij snapt dan ook niet dat Amarant zo geschrokken is. "Want deze signalen zijn zeker niet nieuw in de sector en er komt ook steeds meer over naar buiten." Volgens Amarant loopt het onderzoek naar uitzendkrachten nog, maar zijn tot nu nog geen onbevoegde uitzendkrachten naar huis gestuurd. Dat is opvallend, vooral omdat de zorginstelling haar personeel wel smeekt om extra diensten te draaien vanwege de problemen rond de uitzendkrachten. Volgens een woordvoerder van Amarant is dat een voorzorgsmaatregel, voor als er toch nog onbevoegd personeel wordt aangetroffen.

"Extra hulp blijft hard nodig."

Amarant wil niets zeggen over de omvang van de personeelsproblemen, maar de zorgen zijn groot. In een bericht aan de medewerkers staat dat “het een uitdaging is om op sommige locaties voldoende medewerkers in te zetten. Extra hulp blijft daarom hard nodig.” En dus wordt een dringend beroep op het vaste personeel gedaan om extra uren te maken. Om mensen over de streep te trekken is een bonusregeling met twee maanden verlengd. Wie de komende maanden meer wil werken, krijgt per dienst 50 tot 75 euro bovenop zijn bestaande salaris.

"Verleiden tot extra werken, is vragen om problemen."

Michel van Erp zet vraagtekens bij deze bonus. “Personeel in de gehandicaptenzorg wordt nu al overvraagd. De werkdruk is er enorm hoog. Door personeel nu te verleiden nog meer te werken, is vragen om problemen.” En problemen zijn er ook zonder frauduleuze uitzendbureaus en nep-zorgmedewerkers al genoeg in de sector. Volgens van Erp zijn met name de personeelstekorten te wijten aan de stelselmatige onderbetaling in de zorg. "Zorgpersoneel blijft achter in het salaris ten opzichte van andere publieke sectoren en dan krijg je geen of te weinig mensen erbij."