Dit is hoe je volgens experts het beste kunt communiceren over nieuw azc

“De onrust rond een nieuw asielzoekerscentrum is een veelkoppig monster en laat zich moeilijk voorspellen.” Dat zegt adviseur crisiscommunicatie Ilmar Woldring over het uit de hand gelopen protest tegen een mogelijk azc in Berlicum. "Een andere manier van communiceren is geen garantie tot succes", zegt Roy Johannink.

De weerstand tegen de opvanglocatie borrelt al de hele week onder tegenstanders. De komst van het azc is nog niet definitief: de gemeente moet het besluit daarover nog nemen. Driehonderd vluchtelingen en statushouders zouden mogelijk een plek krijgen in een weiland aan de Runweg, voor een periode van maximaal tien jaar.

Het incident roept herinneringen op aan de rellen in Heesch in 2016. Daar was destijds een asielzoekerscentrum gepland voor vijfhonderd mensen. Ook toen was er veel protest.

Ook nu zijn er op meerdere plaatsen plannen voor nieuwe asielzoekerscentra. Protest is er bijna overal, maar de vorm verschilt. Op sommige plekken blijft het bij demonstraties en inspreekmomenten. In Berlicum lopen de emoties echter hoog op en is het protest uit de hand gelopen.

Woldring blikte in 2017 terug op die situatie: “Er was toen ineens een enorme stroom aan Syrische vluchtelingen die opgevangen moesten worden. Gemeenten werden overvraagd, ook door de emoties die het opriep.”

Waarom dat in Berlicum gebeurt, kan Woldring niet exact verklaren. “Het is lokaal zo verschillend. Hoe gaan mensen met elkaar om? Stoken ze elkaar op of niet? Het is vaak niet te voorspellen,” zegt hij.

Daar sluit Roy Johannik, adviseur crisiscommunicatie, zich bij aan. "Er zijn zoveel verschillende factoren die bepalen of de vlam in de pan slaat of niet", zegt Johannik. "Kennen mensen elkaar in buurten, of is er al ervaring met een opvang? Zijn er sleutelfiguren die het gesprek in goede banen leiden? Wanneer betrek je bewoners en welke uitleg geef je over het waarom van het besluit? Luister je naar zorgen van bewoners?" Al die vragen spelen volgens de expert allemaal mee.

Volgens beide experts kun je het als gemeente nooit goed doen. Woldring: "Er is altijd een groep of partij die er niet blij mee is". Johannink vult aan: "Je kunt het niet perfect doen, maar je kunt het wel verstandig doen. Er zal altijd een deel van de bevolking zijn dat tegen is, hoe je het ook brengt. Als overheid moet je niet streven naar consensus, maar naar transparantie, legitimiteit en rust."