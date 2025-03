Drie kaaswagens met ieder 350 kilo kaas leeggeroofd: 'Misselijk van'

Kaasmaker Wilco de Crom is er kapot van: bij zijn kaaswinkel Nieuwerwets in Knegsel is vrijdagnacht ruim duizend kilo kaas gestolen. Dieven zijn via het weiland van de buren met een busje naar het bedrijf gereden en hebben een uur lang huisgehouden.

"Dit kan niet anders dan met voorbedachte rade zijn gedaan", denkt de ondernemer. Samen met zijn broer is hij eigenaar van familiekaasbedrijf Nieuwerwets. Ze hadden nét goud gewonnen op de Nationale Kaaskeuring. "Misschien dat de dieven er daarom brood in zagen. Ik wil ook liever niet zeggen hoeveel die lading waard is, voor ik nog meer mensen op ideeën breng." Zijn collega werd zaterdagmorgen met de diefstal geconfronteerd. Hij ging de kaaswagen pakken en zag dat de deur was opengebroken. "Alle kaas was eruit, op een paar kleine stukken na. Drie van de vier wagens waren leeg." In elke bus lag 350 kilo kaas, een flinke klus om alles om over te hevelen.

"Ze zijn ruim een uur bezig geweest."

"Ze zijn ruim een uur bezig geweest", vertelt Wilco. Op zijn eigen camerabeelden zag hij niet veel, maar die van de buren hielpen hem verder. De dieven zijn met een busje door het weiland van de buren naar het bedrijf gereden. "Je kon de sporen er nog in zien staan. Toen zijn ze dóór de heg heen gereden en hebben ze onze poort opengebroken." Met een kruiwagen van het bedrijf zelf hebben de dieven de kazen in hun busje geladen. "Zelfs al stond alles achter slot en grendel, dan nog kan zoiets gebeuren. Daar word je woest van", zegt de kaasmaker. Hij hoopt dat oplettende klanten zijn kazen op de markt herkennen. "Die kazen komen ergens uit, dat moet wel. Dus ik hoop op een tip van iemand die ze in de verkoop ziet, zonder ons erbij." Het gebeurt vaker dat dieven toeslaan bij kaaswinkels. Bij kaasboerin Gerda uit Fijnaart werd in 2022 voor 21.000 euro aan kaas gestolen: