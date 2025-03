Huis met hennepplantage blijkt van raadslid: 'Dit doet wel wat met me'

Het huis in Helvoirt waar maandagmiddag een hennepkwekerij is gevonden, is eigendom van fractievoorzitter Martien Vromans van SamenLokaal in Vught. Dat bevestigt Vromans na vragen van Omroep Brabant. Vromans zegt dat hij niets wist van de hennepkwekerij en geeft aan dat de politie de zaak onderzoekt.

In het huis aan de Weegbree is maandagmiddag een hennepkwekerij gevonden van zo’n duizend planten. Vromans verhuurde het huis. Hij werd maandagmiddag gebeld door zijn vrouw met de vraag of hij naar zijn eigen huis kon komen omdat de politie hem wilde spreken.

Eenmaal thuis moest hij vragen van de politie beantwoorden, hij hoefde niet mee naar het bureau. “Ik wist niet dat in het huis een hennepkwekerij zat. Ik heb op alle vragen van de politie antwoord gegeven, ik heb geen geheimen. Maar dit verwacht je niet, ik vind het respectloos hoe mensen met andermans huis om kunnen gaan. Dit doet wel wat met me."

