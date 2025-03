Brand gesticht in trappenhal, bewoners via balkon uit pand gehaald

Een aantal bewoners van een appartementencomplex aan de Fakkellaan in Eindhoven is maandagavond door de brandweer van het balkon gehaald. In de trappenhal van het complex was brand gesticht.

De brand veroorzaakte veel rook die door het hele pand verspreidde. De brandweer besloot om een aantal bewoners aan de achterkant van het gebouw met een hoogwerker van het balkon te halen. Een persoon is uiteindelijk met behulp van een vluchtmasker van de brandweer via de trap naar buiten gekomen. Ook een aantal vogels is via het balkon uit het pand gehaald.

Een bewoner is door ambulancepersoneel behandeld, of deze persoon ook is meegenomen naar het ziekenhuis is niet bekend. Volgens de politie ter plaatse lagen in het trappengat spullen die in brand zijn gestoken. Er wordt buurtonderzoek gedaan en er worden camerabeelden bekeken. De brand bleek uiteindelijk snel onder controle. Het pand liep voornamelijk rook- en roetschade op.

Foto: Persbureau Heitink

Foto: Persbureau Heitink