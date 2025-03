112-nieuws: auto belandt in sloot, bestuurder zwaargewond • brand in huis

14.52

Een auto is zojuist van de weg geraakt en op de kop in de sloot beland op de Vosdonkseweg in Sprundel. De bestuurder, een man, is zwaargewond. De man heeft een boom omver gereden, waarna de boom zich door de voorruit van de wagen heeft geboord. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.