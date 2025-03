112-nieuws: autospiegels gestolen • kapotte vrachtwagen op A59

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.13 Kapotte vrachtwagen op A59 De rechterrijstrook van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel is dicht bij Den Bosch-West. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De afsluiting leidde rond halfacht vanochtend tot een vijf kilometer lange file vanaf knooppunt Empel, goed voor ruim twintig minuten vertraging.

06.45 Bergingswerkzaamheden op A59 Op de A59 van Den Bosch richting Zonzeel was vanochtend vroeg enige tijd de verbindingsweg van Zonzeel naar de A16 richting dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Verkeer dat vanuit de richting Den Bosch kwam en richting Roosendaal wilde, kreeg het advies via Breda te rijden over de A27, de A58 en de A16.

23.23 Meldingen vanwege stankoverlast De meldkamer van de brandweer en de milieudienst ontvingen gisteravond meerdere meldingen van stankoverlast vanuit onder meer Midden- en West-Brabant. De geur deed denken aan campinggas. Lees hier meer.

20.46 Brand in trappenhal appartementencomplex In de trappenhal van een appartementencomplex aan de Fakkellaan in Eindhoven woedde gisteravond brand. Aan de achterkant van het gebouw werden mensen met een hoogwerker van een balkon gehaald. De brand was snel onder controle. Er zou sprake zijn van brandstichting. Lees hier meer. Foto: Persbureau Heitink