112-nieuws: inbraak bij telefoonzaak • locomotief botst op goederenwagons

03.30 - Inbraak bij telefoonwinkel

Dieven hebben vannacht ingebroken bij een telefoonwinkel op de Demer in het centrum van Eindhoven. Rond half vier sloegen ze het raam van de winkel in, waarna ze het hekwerk kapot hebben getrokken. Vermoedelijk hebben ze dat met behulp van een voertuig gedaan. Hoe groot de buit van de dieven is, is nog niet bekend. In de winkel zijn lege displays te zien. De politie heeft met meerdere voertuigen in de omgeving naar de daders gezocht, maar heeft ze nog niet kunnen vinden.

Foto: Persbureau Heitink

00.35 - Locomotief botst op wagons

Op de Waalkade in Oss is een locomotief tegen een aantal stilstaande goederenwagons gebotst. Bij het ongeluk raakte niemand gewond. Wel was er schade, met name aan de goederenwagons. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. ProRail onderzoekt het incident.

Foto: Persbureau Heitink/Lucas Lammers