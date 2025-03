Actiegroep tegen azc wil vreedzaam protest: ‘Laat eieren en vuurwerk thuis’

De actiegroep tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Berlicum wil niet dat het donderdagavond opnieuw uit de hand loopt. In aanloop naar de vergadering op het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel roept ze de achterban daarom op om het netjes te houden. Zelfs spandoeken mogen van de organisatie thuis blijven.

Het is al dagen onrustig in Berlicum sinds de gemeente bekend maakte dat er een asielzoekerscentrum in het dorp komt. Tijdens een eerste informatieavond werd de verantwoordelijk wethouder uitgejouwd. Donderdagavond verzamelde een grote groep betogers zich bij het gemeentehuis, dat ze bekogelden met eieren en zwaar vuurwerk. Die nacht werd er brand gesticht bij de plek waar het azc moet komen en de volgende ochtend hingen er varkenspoten aan het hek.

