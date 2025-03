Vrouw die meisje (14) doodreed zeker drie keer eerder veroordeeld

De vrouw uit Nijmegen die eind vorig jaar met haar vuilniswagen een 14-jarig meisje uit Sint Anthonis heeft doodgereden, is zeker driemaal eerder met justitie in aanraking geweest. In alle gevallen overtrad ze de Wegenverkeerswet, onder meer omdat ze achter het stuur van een motorvoertuig zat terwijl haar dat was verboden.

Al veroordeling in 2019 In augustus 2019 werd de Nijmeegse verdachte, voor zover bekend, voor het eerst veroordeeld. Toen legde de politierechter in Den Bosch haar een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid op van vijf maanden.

Bij het fatale ongeval van 10 december was de 41-jarige chauffeur van de vuilniswagen onder invloed van amfetamine. Bij de botsing op de kruising van de Stevensbeekseweg en het Rondveld in Sint Anthonis kwam de 14-jarige Esmee Hoesen om het leven. Ze overleed op de plek van het ongeluk aan haar verwondingen. De Nijmeegse reed na de aanrijding door en meldde zich later bij de politie. Ze staat deze donderdag voor de eerste keer in het openbaar voor de rechtbank in Den Bosch.

Vijf maanden later raakte ze het rijbewijs voor die periode kwijt, toen ze weer voor de politierechter in Den Bosch stond. Ze moest zich verantwoorden voor het feit dat ze op 22 oktober 2019 op de Oeffeltseweg in Haps achter het stuur zat, hoewel haar het besturen van een motorvoertuig was ontzegd. Ook reed ze met een ongeldig rijbewijs.

Van de politierechter kreeg ze verder een werkstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook werd haar drie weken cel in het vooruitzicht gesteld mocht ze zich binnen twee jaar weer niet aan voorwaarden hebben gehouden.

In de fout tijdens proeftijd

Op 24 februari 2022 verscheen de Nijmeegse op het matje bij de politierechter in Arnhem. Ze had op 3 juli 2020 de Wegenverkeerswet overtreden. Hiervoor kreeg ze zes weken cel, waarvan vijf voorwaardelijk met een proeftijd van liefst drie jaar. En in die proeftijd is ze dus weer de fout ingegaan, want het fatale ongeval gebeurde eind vorig jaar.

In februari dit jaar vond er een reconstructie plaats van het dodelijk ongeluk. Had de chauffeur van de vuilniswagen direct in de gaten moeten hebben dat ze over de jonge fietsster reed? Of kan het zijn dat ze daar niets van heeft gemerkt, bijvoorbeeld door de beweging van de wagen in de bocht en de vering? De politie hoopt aan de hand van een reconstructie antwoord te krijgen op deze vragen.