Brabantse stations zien geel van controleurs bij grote veiligheidsactie

Zo'n honderd controleurs van de NS en politiemensen hebben donderdag meegedaan aan een grote veiligheidscontrole. Op stations en in de treinen werden reizigers gecontroleerd. Doel: de veiligheid in de stations en treinen vergroten. Op de stations van Breda, Roosendaal, Tilburg, Eindhoven en Den Bosch zag het geel van de mannen en vrouwen met gele hesjes die meededen met de actie.

Theo is van de landelijke politie en speciaal naar station Breda gekomen om personeel van de NS te ondersteunen bij de veiligheidsactie. Hij stapt op de trein naar Vlissingen en komt bij controles van alles tegen. "Bedelaars, mensen die zwart reizen, reizigers die ruzie maken en zedendelicten, alles wat je normaal ook tegenkomt. Wij zijn er voor de veiligheid van de reizigers en het NS-personeel. Als bijvoorbeeld personeel van de NS wordt bedreigd, dan grijpen wij in."

Volgens Theo is criminaliteit in de trein geen heel groot probleem, maar wel iets dat aangepakt moet worden. Het probleem in de trein is, dat als je bedreigd wordt je niet weg kan lopen, zegt de politieman. Meest voorkomende probleem zijn reizigers die zwart reizen en teleurgesteld zijn dat ze gecontroleerd worden. Dat uit zich vaak in agressie.

Politieman Theo (foto: René van Hoof)

Een grote controle, zoals deze, wordt twee keer per jaar gehouden. Op deze donderdag valt het mee met de overtredingen. Op station Breda wordt een verwarde man staande gehouden die zwart heeft gereisd. In de stationshal ontdekken de controleurs een dronken man die ligt te slapen.

Menno is een van de mensen die de controle namens de NS leidt: "Doel van deze actie is om te laten zien dat we er met zijn allen staan voor de veiligheid van de reizigers en onze medewerkers. We proberen overlast te beperken door te handhaven en zichtbaar te zijn." Zwartrijders, hangjongeren in en rond het station en mensen zonder woon- of verblijfplaats op het station zijn volgens Menno het grootste probleem.

Controleurs houden een oogje in het zeil (foto: René van Hoof)

Bij de actie worden ook treinreizigers gecontroleerd. Jeffrey is veiligheidsmedewerker van de NS en controleert met collega's of mensen in de trein van Breda naar Tilburg een vervoersbewijs hebben. In de trein zitten donderdagmiddag alleen maar mensen die keurig betaald hebben voor hun reis. Jeffrey kent ondertussen de smoesjes die mensen hebben als ze geen treinkaartje hebben. "Ze zeggen dat ze het verloren zijn, of dat ze het toegangsbewijs niet kunnen vinden op hun telefoon." Meestal gaat het goed met de controle. Maar soms worden mensen agressief. In het uiterste geval komt het dan zelfs tot een worsteling en aanhouding.

Controle op station Breda (foto: René van Hoof)