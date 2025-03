Berlicum opgelucht nu azc van de baan is: 'Maar mensen moeten ergens heen'

Berlicum reageert vrijdag opgelucht dat het plan voor een asielzoekerscentrum definitief is stopgezet. De onrust in het dorp en in de politiek is voor inwoners een goede reden om de komst van de opvang tegen te houden. Toch zien ze ook in dat de plicht om asielzoekers op te vangen in de gemeente niet van de baan is. "Iedereen zegt, als ze maar niet naast mijn huis komen, maar de mensen moeten ergens heen", zegt een man.

"Ik ben blij dat het niet doorgaat", zegt een man die boodschappen aan het doen is. "Er was veel onrust in het dorp, de laatste weken. De spandoeken en de varkenspoten die aan het hek werden gehangen, passen niet anno 2025." Het college van Burgmeester en Wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel laat vrijdag weten dat zij achter het stopzetten van het proces voor het azc in Berlicum staan. Een meerderheid in de gemeenteraad stemde donderdagavond al voor de motie om een streep te trekken door de komst van de opvang.

Locoburgemeester Peter Raaijmakers laat weten dat hij de komende maanden in wil zetten op depolarisering, nadat de gemoederen eerder hoog waren opgelopen. "Met de oproep na de protesten van vorige week hebben we gezien dat de toon in de samenleving veranderde. Dat geeft ons als college het vertrouwen dat we een brug kunnen slaan en weer voor verbinding in onze samenleving kunnen zorgen", zegt Raaijmakers.

De locoburgemeester vraagt inwoners om actief bij te dragen aan de uitdagingen die er door de spreidingswet voor de deur staan. "Daarin hebben we elkaar hard nodig", zegt hij. "Iedereen zegt: als de asielzoekers maar niet naast mijn huis komen, maar ze moeten nog steeds opgevangen worden in de gemeente", zegt de man die met zijn boodschappenkar verder loopt. "Er is veel commotie voordat het azc er is, maar misschien valt het heel erg mee als er bijvoorbeeld gezinnen worden opgevangen."

"De negatieve geluiden hebben nu gewonnen."

Een vrouw uit Berlicum vindt het jammer dat het azc van de baan is. "De negatieve geluiden hebben nu gewonnen", zegt ze. "De agressie die hiermee gemoeid is, daar zet ik mij tegen af. Van mij mogen de mensen nog steeds naar Berlicum komen." Een andere vrouw betreurt de manier waarop er protest is gevoerd, maar is wel blij dat het azc niet in haar dorp komt. "Het is heel vervelend dat het op zo'n manier moest, maar dit is misschien niet de goede plek voor zo'n groot azc", zegt ze. Saskia Frunt van de actiegroep 'Natuur zegt nee tegen azc' is blij dat het azc in Berlicum er niet komt. "Er valt een last van mijn schouders. Ik ging er mee naar bed en stond er weer mee op", zegt ze.

"Blijven in de gaten houden wat er op de achtergrond speelt."

"Toch blijven wij in de gaten houden of er op de achtergrond niks speelt om toch een grote opvangplek te realiseren. Als dat zo is, dan zetten wij onze advocaat in. Wij zijn tegen de komst van een groot azc en willen dat er kleine opvangcentra komen, verspreid over de kernen in de gemeente, ondanks dat dat meer geld kost", zegt Frunt.

Saskia Frunt van actiegroep Natuur zegt nee tegen azc is opgelucht dat het azc van de baan is (foto: Omroep Brabant).

Dat geld hebben inwoners van de gemeente er volgens haar meer dan voor over. "Het heeft heel veel impact als je naast zo'n groot azc komt te wonen. Het gaat over de veiligheid, het welzijn en de overbelasting van het dorp." Het COA zegt het jammer te vinden dat het azc in Berlicum nu van de baan is. "Wij blijven in gesprek met de gemeente", zegt een woordvoerder. "Wij vragen niet uit luxe om opvangplekken. De gemeente moet volgens de spreidingswet een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers."

