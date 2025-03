Schietpartij Oosterhout: bewoners in shock en 'heel veel hulzen' gevonden

Buurtbewoners zijn in shock na de schietpartijen midden in een woonwijk in Oosterhout. Volgens een politiewoordvoerder zijn er 'heel veel hulzen' gevonden. Vrijdagmiddag kwamen twee mannen om het leven nadat ze op straat zijn doodgeschoten. Een derde man is zwaargewond meegenomen naar het ziekenhuis. Op de incidenten kwamen veel toeschouwers af, die emotioneel reageerden. De politie moest honden inzetten om hen uit elkaar te drijven.

Buurtbewoonster Juliëtte kwam net haar straat inrijden toen ze meerdere schoten hoorden. "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was", zegt ze verbouwereerd. "Er stond een auto schuin op de weg. Daar liep een mevrouw naartoe en die begon opeens te gillen dat er geschoten was. Ik ben naar binnen gerend, maar omdat er zoveel commotie was, ben ik weer naar buiten gegaan."

Er is op meerdere plekken geschoten in de Oosterhoutse wijk Slotjes. Op beelden van een deurbelcamera zijn zeker tien schoten te horen die na elkaar worden afgevuurd.

In de auto was iemand door het hoofd geschoten. "Het was heel heftig, maar ik ben toch blijven kijken wat er gebeurd was", zegt ze. "Er kwam veel familie die heel emotioneel reageerde. Ik ben eigenlijk nog steeds van in shock. Zoiets verwacht je toch niet."

Bivakmuts

Een omstander hoorde de schoten van dichtbij. "Ik ben buiten gaan kijken en zag dat een forse jongen met een bivakmuts in een auto stapte."

Forensische Opsporing is druk aan het werk om in beeld te krijgen wat er is gebeurd. Bij de schietpartij op de Loevensteinlaan waren in ieder geval drie mannen betrokken. Na de schietpartij zijn ze in twee verschillende auto's door de wijk gaan rijden. Alle drie waren ze zwaargewond met schotwonden.

Een van die auto's had twee inzittenden. Een van hen is overleden, de ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie kan niet zeggen hoe het met hem gaat, maar volgens een woordvoerder liep hij 'ernstige verwondingen op door de schietpartij'.

Een andere auto, met één zwaargewonde bestuurder, raakte tijdens zijn vlucht betrokken bij een aanrijding verderop in de wijk. Hij is daar gereanimeerd en overleden.

Op allerlei plekken in de wijk zijn agenten sporen veilig aan het stellen. Wie geschoten heeft, is nog niet duidelijk.