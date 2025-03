112-nieuws: hotelgast uit hotel gezet • inbreker blijkt stomdronken man

05.27

De politie werd afgelopen nacht gewaarschuwd omdat het erop leek dat iemand wilde inbreken in een huis in Bergeijk. Toen de agenten aankwamen, zagen ze daar inderdaad een man in de tuin bij het huis staan. Deze bleek stomdronken. De man wilde niet inbreken, maar was dusdanig onder invloed dat hij de weg kwijt was.