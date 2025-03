112-nieuws: verdachte vrouwen maken foto's • inbreker blijkt stomdronken

12.21

Bij een ongeluk met vier auto's op de N270 in Deurne is vanmiddag een inzittende gewond geraakt. De persoon is met een ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Het is niet bekend of het slachtoffer een man is of een vrouw.

Een van de betrokken voertuigen is een busje, de andere drie voertuigen zijn auto's. Een tweede slachtoffer is in een ambulance gecontroleerd maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

