Burgemeester spreekt buurt na schietpartij: 'Veel emoties en verbijstering'

Burgemeester Gerdo van Grootheest heeft zaterdagmiddag buurtbewoners bezocht in de wijk Slotjes in Oosterhout. Bij een schietpartij aan de Loevensteinlaan kwam vrijdag een man om het leven. Een stukje verderop in de wijk zat een zwaargewonde man achter het stuur van een auto, hij overleed ter plekke. De schietpartij zorgde voor veel onrust in de wijk. Dat kwam vooral omdat veel mensen getuigen waren van het voorval, verklaart de burgervader.

De sfeer op straat was vrijdag erg onrustig en emotioneel na de schietpartij. Er moesten politiehonden worden ingezet om mensen uit elkaar te drijven. Volgens de burgemeester hebben heel veel mensen gezien wat er is gebeurd. "Er waren veel emoties bij mensen, dat begrijp ik heel goed. Velen hebben gezien wat er is gebeurd, ook kinderen. Dat zorgt voor verbijstering en verdriet."

De burgemeester hoorde vrijdagmiddag van de schietpartij. Zaterdag is hij in de wijk om met buurtbewoners te praten, hij spreekt zijn afschuw uit. "Er is een vreselijk incident geweest. Je moet je voorstellen: midden op straat, midden op de dag zijn er mensen neergeschoten. Dat is afschuwelijk."

'Dit is toch wel even schrikken'

Buurtbewoner Patrick van Nassau kwam vrijdagmiddag thuis toen er plots knallen klonken. "We dachten aan vuurwerk maar toen we buiten keken zagen we een auto verderop dwars over de weg. De bijrijder is uit de auto gehaald en met de ambulance meegegaan. De bestuurder was overleden en bleef nog lang in de auto tot het politieonderzoek vannacht was afgerond."

Zijn gevoel van veiligheid heeft wel een knauw gekregen. "Je denkt wel, waar ben ik hier in beland? Ook kinderen lopen hier, het is wel even schrikken."

Volgens een woordvoerder van de gemeente Oosterhout wordt er op dit moment nagedacht over wat ze kunnen doen voor de buurt. Of er een bijeenkomst komt voor buurtbewoners, weet ze nog niet.

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de schietpartij. Er wordt onderzoek gedaan naar een of meerdere daders. Een derde slachtoffer vecht momenteel voor zijn leven, liet de politie zaterdag weten.