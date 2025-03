Dodelijke schietpartij Oosterhout: hulp voor leerlingen op scholen

Scholen in Oosterhout die het dodelijke schietincident van afgelopen vrijdag willen bespreken met hun leerlingen hebben hulp gekregen van de gemeente. Die heeft in samenwerking met de GGD een handleiding gemaakt en verspreid over hoe ze om kunnen gaan met deze crisissituatie. Vrijdag werden twee mensen doodgeschoten en raakte een andere man zwaargewond in de Loevensteinlaan in Oosterhout, ook kinderen waren getuige van de fatale schietpartij.

Maandag is de eerste schooldag na de schietpartij. Alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in Oosterhout hebben de handleiding ontvangen, dat zijn er ongeveer 25. De gemeente heeft de maatschappelijke organisaties Surplus en Slachtofferhulp ingeschakeld om mee te denken over de info die de scholen hebben ontvangen. “Het is aan de scholen zelf wat ze daar morgen mee doen. Een aantal scholen heeft aangegeven extra hulp te willen, met deze scholen staan we in contact en kijken we wat er de komende dagen nodig is”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Oosterhout. Om wat voor extra hulp het gaat, is bij de woordvoerder nog niet bekend. Ook weet ze niet welke scholen daarom hebben gevraagd.

Kinderen getuige

Burgemeester Gerdo van Grootheest ging zaterdag in gesprek met buurtbewoners van de wijk Slotjes. Ook zondag heeft hij met inwoners gesproken en is er overleg met politie en justitie. Na de schietpartij liep het op straat vrijdag uit de hand. De sfeer was onrustig en emotioneel. Er moesten politiehonden ingezet worden om mensen uit elkaar te drijven. Veel mensen hadden gezien wat er was gebeurd. Onder de getuigen waren ook kinderen, gaf de burgervader aan. Of de burgemeester zelf nog scholen bezoekt maandag, is volgens de woordvoerder van de gemeente nog niet bekend.

Bloemen voor slachtoffers

Aan de Loevensteinlaan liggen sinds zondag bloemen voor de slachtoffers. Op twee plaatsen in de straat zijn rode rozen neergelegd, met op een kaartje de tekst: ‘Heel veel sterkte broeders, dit is een gemis voor iedereen.’ Vrijdag rond vier uur werd op de Loevensteinlaan geschoten. Een Turkse en Marokkaanse Nederlander kwamen door de schietpartij om het leven. In een auto zaten twee mannen van 32 en 25. De 32-jarige man overleed ter plekke. De 25-jarige man vecht voor zijn leven, liet de politie eerder weten. Een eindje verderop aan de Sint Antoniusstraat zat een 32-jarige man zwaargewond achter het stuur van een auto, hij bezweek op straat aan zijn verwondingen. In Teteringen vond de politie een verdachte auto die waarschijnlijk te maken had met de schietpartij. De achterruit van de auto was verbrijzeld. De dodelijke slachtoffers zouden vrienden zijn van elkaar. Het onderzoek is nog in volle gang en er is niemand aangehouden.

Bloemen in de Loevensteinlaan (foto: Jan Waalen).