112-nieuws: krantenbezorger botst op boom • dode bij botsing Mierlo

07.19

Verkeer op de A29 van Bergen op Zoom richting Rotterdam kwam vanochtend vroeg vanaf Willemstad in een kilometerslange file terecht. Dit was het gevolg van een ongeluk bij de afrit Numansdorp. De linkerrijstrook was daar enige tijd dicht. Rond kwart over zeven was de file vijf kilometer lang, goed voor een halfuur vertraging. Rond halfacht werd de weg vrijgegeven.