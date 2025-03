112-nieuws: vrouw bekneld na kettingbotsing • botsing loopt uit de hand

09.12

In het Wandelbos in Tilburg is vanochtend een overleden man gevonden. De politie heeft een groot gebied afgezet en doet onderzoek.

Update: Rond kwart over twee is het afgezette gebied vrijgegeven. Het gaat om een 32-jarige, Poolse man, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Waaraan hij is overleden, is nog niet bekend.