112-nieuws: vrouw bekneld na kettingbotsing • dode man gevonden in bos

17.32

Er is een zwaar ongeluk gebeurd op de Rochadeweg in Helmond. Vier auto's zijn daarbij op elkaar gebotst. Eén van de slachtoffers, een vrouw, zat bekneld in haar auto. Ze moest er door de brandweer uit worden geknipt.

Of er meer gewonden zijn, is niet bekend. De weg is in beide richtingen dicht.