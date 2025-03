Inbrekers slaan toe bij club en nemen kostbare dj-apparatuur mee

Een flinke domper voor nachtclub Clubkade in Den Bosch. Zaterdag, kort nadat de laatste feestgangers waren vertrokken, sloegen inbrekers toe. Ze gingen er vandoor met kostbare dj-apparatuur, zoals versterkers. Eigenaar Cees van Balen is aangeslagen: "Je stopt er zo veel passie in, dan raakt het je als mensen aan je spullen komen."

De financiële klap is fors: tussen de 25.000 en 30.000 euro aan apparatuur is verdwenen. “Zo’n versterker alleen al kost drieduizend euro. Dit telt hard op.” Van Balen hoopt dat de verzekering een deel dekt, maar houdt er rekening mee dat dit niet volledig zal zijn. “We hebben een buffer, maar die is straks op. Je steekt hier zo veel liefde in. Als dit te vaak gebeurt, dan moeten we gewoon stoppen. Dat doet echt pijn.”

De inbraak gebeurde zaterdagochtend, rond kwart voor zeven. “Onze laatste gasten vertrokken rond kwart over zes. Dat betekent dat de inbrekers echt hebben staan wachten", vertelt Van Balen. Volgens hem is de schade enorm. “De dj-booth is helemaal leeggehaald. Vier cd-spelers, een mixer en een aantal versterkers: allemaal top of the line-apparatuur. Ze wisten precies wat ze deden en waar ze moesten zijn.”

Opnieuw beginnen

Clubkade is onderdeel van Barkade, een restaurant en arcadehal in één, waar bezoekers een hapje kunnen eten en een spelletje kunnen spelen. Op zaterdagavond verandert de hele zaak in een nachtclub waar house en techno-dj's met internationale allure optreden. Sinds de opening in oktober 2019 is dit al de derde keer dat het raak is. “We zetten iets moois neer voor de stad en dan gebeurt dit”, verzucht Van Balen Komend weekend staat er ook weer van alles op de planning: “We moeten nu ineens zien hoe we alles weer op de rit krijgen.”

De eigenaar laat zich niet uit het veld slaan. “Die zaterdagavonden zijn gewoon deel van het verdienmodel van deze zaak, maar op de verzekering wachten duurt te lang." Daarom heeft hij al in nieuwe apparatuur geïnvesteerd. “Maar dat kunnen we maar één keer doen. Als dit blijft gebeuren, is het einde oefening.”

Op sociale media krijgt Clubkade veel steun. Fans en bezoekers leven mee en vragen zelfs of ze kunnen doneren om de club er sneller bovenop te helpen. “Hopelijk blijven ze de volgende keer gewoon met hun handen van onze spullen af", zegt Van Balen.