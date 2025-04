Peter Gillis hoort of hij de gevangenis ingaat voor belastingfraude

Het is D-Day voor Peter Gillis (63). In de rechtbank van Den Bosch hoort de campingbaas dinsdagochtend of hij schuldig wordt bevonden aan grootschalige belastingfraude. Een gevangenisstraf van anderhalf jaar, een boete van bijna 600.000 euro en een verbod om twee jaar te ondernemen hangen hem boven het hoofd. De realityster en zijn advocaat eisten vrijspraak of in ieder geval geen straf. We zetten alles nog even op een rijtje.

sHalf januari werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie Peter Gillis verdenkt van grootschalige belastingfraude op acht vakantieparken in Nederland. Het gaat volgens justitie onder andere om zwarte verhuur, het vernietigen van administratie en het niet doen van belastingaangifte. Genoeg gestraft?

Drie maanden later is het eindelijk tijd voor de uitspraak in deze zaak. De belangrijkste eis: Gillis moet als het aan het OM ligt anderhalf jaar de gevangenis in, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook dochter Inge (29) en zijn ex-vrouw (59) horen dinsdag hun straf. Inge hangt een taakstraf van 240 uur boven het hoofd en zijn ex een taakstraf van 180 uur. Beiden zouden ook een half jaar de cel in moeten als ze nog eens de fout ingaan.

“Mocht u mij schuldig achten, wil ik u vragen om mij geen straf op te leggen”, zei Gillis in februari tegen de rechter. “Ik ben al genoeg gestraft. Ik en mijn bedrijf hebben in Nederland geen toekomst meer.” Niet veel later werd duidelijk dat de campingbaas al zijn parken in Nederland heeft verkocht.

Zijn er fouten gemaakt?

Het kan dinsdag twee kanten opgaan voor Peter Gillis: een flinke straf of vrijspraak omdat er fouten zijn gemaakt. Zo zouden er bij de inval in 2019 geheime stukken zijn meegenomen en er zouden zelfs kopieën van gemaakt zijn. Het zou gaan om mappen met onder andere gesprekken tussen Gillis en zijn advocaat. “Het OM heeft er een potje van gemaakt. Hierdoor is een eerlijk proces niet meer mogelijk”, zei advocaat Hendriks eerder. Maar er is volgens de advocaat nóg een reden om Gillis niet te vervolgen. “Er is al een boete opgelegd van vijftien miljoen euro. Je kunt niet twee keer voor dezelfde overtreding worden gestraft. Het OM en de belastingdienst hadden moeten kiezen: of die boete of strafvervolging.” De beschuldigingen

“Ik ga niet vertellen dat ik een heilige ben, dat ben ik niet. Maar ik ben geen crimineel of oplichter", vertelde Gillis eerder. Zelf vindt hij zijn mogelijke belastingfraude ‘te klein’ om zo hard gestraft te worden: “Ze hadden gewoon handjeklap kunnen doen en klaar.”

Peter Gillis op de laatste dag van de rechtszaak (foto: Noël van Hooft).

Volgens justitie liep de belastingdienst door de ‘zwarte verhuur’ minimaal 500.000 euro mis. Uit mails en gesprekken met parkbeheerders blijkt dat het geld werd opgehaald door Gillis of zijn zoon Mark, of door parkbeheerders weggebracht naar het hoofdkantoor waar de ex-vrouw werkte. “De zwarte verhuur werd niet geregistreerd. Dat hield ik wel bij op een papiertje, maar Peter verscheurde dat na het tellen van het geld”, luidde één van de verklaringen. Verder was de registratie van buitenlandse werknemers niet compleet. “Ze werkten meer uren dan ze volgens de registratie betaald kregen. Er is bewust een papierenwerkelijkheid gecreëerd die niet klopt met de echte werkelijkheid.” En de belastingaangifte over 2017 werd niet volledig en die van 2018 nooit ingediend. Extra uitzending

