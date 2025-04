Trucker Maksim doodgestoken op Hazeldonk, 12 jaar cel geëist tegen collega

Vrachtwagenchauffeur Maksim kreeg anderhalf jaar geleden ruzie met een collega op de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk en werd doodgestoken, op zijn blote voeten. De officier van justitie in Breda denkt dat zijn collega Yuri M. de dader is en eiste woensdag 12 jaar gevangenisstraf tegen hem voor doodslag.

Die avond stonden er wel negentig vrachtwagens geparkeerd op de parkeerplaats. Tegen half acht zag enkele truckers iets geks. Er liep een man op blote voeten, wankelend over de parkeerplaats. Ze zagen hem op de parkeerplaats sterven. Hulpdiensten konden niks meer voor hem betekenen. Het bleek geen natuurlijke dood, de trucker had steekwonden.

Maksim Hryn (25) kwam uit Belarus (Wit-Rusland), was getrouwd en vader van twee jonge kinderen. Hij was in dienst van een transportonderneming uit Litouwen. Op zaterdagochtend 21 oktober 2023 was hij met zijn oplegger aangekomen op grensovergang Hazeldonk-Oost met een lading uit Zuid-Europa. Die moest hij afleveren bij een bedrijf in het midden van Nederland.

Wat bleek: Maksim had die bewuste zaterdag overdag nog gebeld met zijn zwager. En hij had verteld dat hij al de hele dag bij ene 'Jura' was, een collega-chauffeur van hetzelfde bedrijf. Ze hadden whiskey, cognac en koffie gedronken en samen gegeten. Opvallend ook: Maksim vertelde zijn zwager ook dat ze ruzie hadden gekregen.

De politie vond bewijs van die ruzie, want er doken camerabeelden op. Daarop waren Maksim en steeds dezelfde man te zien. Op twee momenten werd en geduwd en getrokken. Ook werd duidelijk dat die man vlakbij Maksim stond geparkeerd. Maar de politie had hem niet meer gezien of gesproken die avond.

Televisie

Enkele weken na de dood van de trucker volgden oproepen op televisie, ook in het Russisch. Daarin vertelde de politie dat ze in verband met de zaak een kale man zochten van rond de zestig jaar, van Baltische of Oost-Europese komaf. Op maandag 13 november kon een verdachte worden aangehouden, in de Eemshaven in Groningen. Het was verdachte 'Jura' die in het echt Yuri heet en nu 59 jaar is.

Experts doorzochten de truck van de verdachte. Met speciale apparatuur vonden ze bloed van het slachtoffer. Dat zat, voor het blote oog onzichtbaar, op een gordijn aan de kant van de passagiersstoel. Forensisch experts vonden ook DNA van de verdachte op het T-shirt van Maksim en van niemand anders.

Schoenen

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat een ruzie in de vrachtwagencabine uit de hand liep. En Yuri zou Maksim daarna met een mes of ander scherp voorwerp vijf keer hebben gestoken. Waarover de ruzie ging, is onbekend. Ook het moordwapen is nooit gevonden. En dat geldt ook voor de schoenen of slippers van Maksim.

Yuri zweeg aanvankelijk in zijn politieverhoren. Op een eerste tussentijdse zitting ontkende hij alles "Ik kan alleen verklaren dat ik het misdrijf niet heb gepleegd", zei hij. Bij de politie vertelde hij ook dat hij de hele avond had liggen slapen, ondanks alle sirenes en zwaailichten en ophef op de parkeerplaats. En dat hij daarna geen contact meer kreeg met zijn kameraad en gewoon weer was gaan rijden. Het OM gelooft daar niks van en eiste 12 jaar cel voor doodslag.

De rechtbank in Breda doet over twee weken uitspraak.