Coffeeshop Caza blijft dicht: 'Buitengewoon frustrerend'

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg gaat op korte termijn niet open. De rechtbank in Breda heeft dinsdag bepaald dat de zaak dicht blijft omdat nieuwe aanslagen niet kunnen worden uitgesloten. Ook krijgt de eigenaar van de coffeeshop zijn horecavergunning voorlopig niet terug. Zijn advocaat Bisar Cicek spreekt van een buitengewoon frustrerende kwestie.

De raadsman wilde via de rechter de sluiting ongedaan maken. Volgens Cicek valt zijn cliënt niets te verwijten en doet die er alles aan om aanslagen te voorkomen en de veiligheid voor de buurt te waarborgen. Hij kreeg ook bijval van én de gemeente én de rechtbank, maar zolang aanslagen in de lucht blijven hangen, is het onverantwoord de zaak te heropenen, zo oordeelde de rechter. In drie jaar tijd zijn er zeker tien aanslagen geweest bij Caza. Begin november vorig jaar mocht de coffeeshop de deuren weer openen, nadat het op slot was gegaan vanwege een zoveelste aanslag. Begin dit jaar was het weer raak en ging burgemeester Theo Weterings andermaal over tot sluiting. De frustratie van Cicek zit hem in verschillende dingen. Zijn cliënt zorgt voor bewaking, maar toch worden er aanslagen gepleegd. Daarom kwam de advocaat met andere opties, zoals het 's nachts afsluiten van het trottoir en het fietspad voor de zaak, het plaatsen van extra camera's of een mobiele politiepost. Bij de gemeente kreeg hij echter nul op rekest.

"Waar een wil is, is een weg en die mis ik."

Cicek: “De burgemeester zegt dan wel dat mijn cliënt niet de schuldige in deze is, maar ik mis bij hem de wil om mee te denken over een oplossing. Er kan geen politie worden ingezet wegens een tekort aan capaciteit, wordt dan gezegd. Maar dat heeft toch met prioriteit te maken? Wij willen dolgraag samen met de burgemeester optrekken, maar waar een wil is, is een weg. En die mis ik.” “We blijven doorprocederen. Er loopt nog een bezwaarprocedure bij de gemeente. Afhankelijk van het besluit van de burgemeester kunnen we daartegen weer bezwaar indienen bij de rechtbank. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat mijn cliënt failliet gaat.”

"Het zijn alleen de loopjongens die voor de rechter komen."

Cicek en zijn cliënt worstelen met nog een frustratie: “Waarom worden de mannen die achter die aanslagen zitten niet opgepakt? Het zijn alleen de loopjongens die voor de rechter komen.” Wellicht wordt binnenkort meer duidelijk over wie een van die aanslagen beraamd hebben. Dan buigt de rechtbank in Breda zich over de meest recente aanslag, die van 4 januari. Toen werd rond drie uur ’s nachts een explosief richting de zaak gegooid, terwijl er twee beveiligers voor de deur stonden. Hiervoor zijn drie verdachten (van 18, 19 en 25) aangehouden, die volgende week donderdag voor de rechter staan. Zij zitten nog vast. Eén van de aanslagen, die van maart 2024, is wel al ‘opgelost’. Twee tieners kregen in februari dit jaar een celstraf en een van hen daarbovenop jeugd-tbs, omdat ze de coffeeshop hadden beschoten. Ook de vermeende opdrachtgever kreeg een gevangenisstraf opgelegd.

