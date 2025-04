Gemeenteraad veegt azc in Heerle van tafel

Er komt voorlopig geen asielzoekerscentrum (azc) in Heerle. Een meerderheid van de gemeenteraad in Roosendaal stemde woensdagavond tegen het voorstel voor een tijdelijke locatie voor de opvang van driehonderd vluchtelingen. Aan het besluit van de Roosendaalse politiek ging hevig protest vanuit de bewoners in Heerle vooraf. Ook de gemeenteraad was tot het laatst toe verdeeld over de kwestie.

In tegenstelling tot de informatie-avond in Best verliep de gemeenteraadsvergadering in Roosendaal zonder incidenten. Ruim honderd inwoners uit Heerle volgden het debat vanaf de publieke tribune en op een groot scherm in de ontvangstruimte. De extra aanwezige boa's hadden een rustige avond.