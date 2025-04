Rellende actievoerders verhinderen overleg over azc, burgemeester bedreigd

Een bijeenkomst over de komst van een nieuw azc in Best is woensdagavond voortijdig afgebroken door hevige protesten van een groep van zeventig man. Zij probeerden verschillende keren sporthal Naestenbest binnen te komen. De burgemeester en de aanwezige wethouders werden bedreigd door de actievoerders.

De ongeveer 150 mensen die binnen waren bij het overleg, werden onder politiebegeleiding naar buiten gebracht. De burgemeester en wethouders zijn snel onder politie-escorte weggevoerd. Toegangsdeur opengebroken

Toen de toegangsdeur nog open was, trokken de actievoerders naar binnen. Korte tijd later, toen de toegang was afgesloten, braken ze tweemaal de deur open en wisten ze nogmaals binnen te komen. Alle drie de keren heeft de politie ze weer buiten gezet.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink

Mensen die binnen bij de informatiebijeenkomst waren, probeerden de toegangsdeur van binnenuit open te maken voor sympathisanten die buiten stonden. Wethouder Rik Dijkhof wist dat te voorkomen.

Eieren, leuzen en vuurwerkbom

De actievoerders staken vuurwerk af in het gebouw. Daarna probeerden enkelen via de nooduitgang aan de zijkant van het gebouw opnieuw binnen te breken. Ook werd met eieren gegooid en leuzen gescandeerd. Daarnaast hadden de gastoeters bij zich, als lawaaiprotest. Buiten werd ook een vuurwerkbom afgestoken. De gooier van de cobra is door agenten in burger afgevoerd.

Foto: David Hendriks/Persbureau Heitink

De politie was uit voorzorg met drie wagens aanwezig. Ook handhavers waren bij de sporthal aanwezig. Toen het uit de hand begon te lopen, schaalde de politie op en werden er meer eenheden opgeroepen. Buiten de sporthal stonden tientallen mensen te kijken naar de opstootjes. Er waren ook Nederlandse vlaggen te zien.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink