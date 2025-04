Explosie bij huis: ramen sneuvelen en pannen vliegen van het dak

Bij een huis in Schijndel is in de nacht van woensdag op donderdag een explosie geweest. Dat gebeurde rond kwart voor twaalf aan de Evert van Delftstraat. Het huis liep grote schade op. Door de explosie sneuvelden ramen, kwamen dakpannen van het dak en ook de auto raakte flink beschadigd. De politie gaat uit van opzet.

De explosie veroorzaakte ook schade aan het huis van de buren, ook daar knalde een raam eruit. Politie, brandweer en ambulance kwamen naar het huis om hulp te verlenen. De politie heeft forensische opsporing ingeschakeld om sporenonderzoek te doen. De omgeving werd afgezet. De knal was tot in de wijde omtrek te horen, veel mensen stonden op straat na de explosie. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Er is niemand gewond geraakt, meldt de politie Meierijstad op social media.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

