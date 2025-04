112-nieuws: auto verwoest door brand • man raakt bekneld in machine

03.25

Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Esdoornstraat in Den Bosch. De brandweer kreeg de melding iets voor half vier in de nacht. Op het moment dat de brandweer arriveerde, stond de auto aan de voorkant al compleet in brand. Ze hadden het vuur snel onder controle maar konden niet voorkomen dat de auto verloren ging.

De oorzaak van de brand is niet bekend, volgens de eigenaar had hij die avond nog voor het laatst met de auto gereden. De politie heeft de omgeving rondom de auto afgezet en doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Zo wordt er gekeken of er camerabeelden zijn gemaakt in de omgeving.