Lekkerste worstenbroodjes vliegen als warme broodjes over de toonbank

De deur van bakkerij Pim Filius uit Dongen wordt donderdag platgelopen door hongerige klanten die stuk voor stuk hét lekkerste worstenbroodje van Brabant willen proeven. Woensdag is de bakker, die oorspronkelijk uit Zeeland komt, door de jury als winnaar uitgeroepen van de jaarlijkse verkiezing van Omroep Brabant. En dat is veel Brabanders niet ontgaan.

"Ze zijn gekruid, sappig en zacht. Ik kom hier vaker, ook al voordat de bakkerij de prijs had ontvangen. Ik ben echt heel trots op ze", zegt een vaste klant. Een andere vrouw is het daarmee eens. "Ik ben super trots. Het is een goeie bakker en ik kom er graag. En ook nog iemand uit Zeeland die deze Brabantse prijs wint, geweldig!"

Rollen, rollen en nog eens rollen

Maar voor feest is donderdag weinig tijd, vertelt eigenaar Pim Filius. Na de feestelijke uitreiking gisteravond staat hij weer gewoon worstenbroodjes te rollen, samen met een groot team. "Ik ben inmiddels de tel kwijtgeraakt. Gisteren hebben we wel even feest gevierd, maar vanochtend stond de wekker al weer heel vroeg. We maken onze borst nat en rollen flink door. Want we verwachten dat er vandaag 2500 als warme (worsten)broodjes over de toonbank zullen vliegen. Gelukkig wil iedereen vandaag wel een uurtje eerder beginnen."

"Normaal help ik op donderdag niet mee", zegt een van de medewerkers. "Maar vandaag is het zo druk. Ik heb gisteren wel even feest gevierd, maar ben ook weer op tijd naar huis gegaan. De wekker ging al om vier uur 's nachts."