Overbuurvrouw 'uit bed geblazen' door explosie die enorme schade aanricht

De schade is gigantisch na een explosie bij een huis in Schijndel woensdagavond laat. In en bij het huis aan de Evert van Delftstraat ligt het donderdagochtend nog bezaaid met brokstukken. De bewoners waren thuis op het moment van de explosie. "We zijn helemaal ontdaan", vertellen ze. Een overbuurvrouw geeft aan dat ze door de knal uit bed werd geblazen.

In het huis woont een moeder met haar vriend en haar zoon. De moeder heeft een schoonheidssalon aan huis. Er raakte niemand gewond, maar donderdagochtend heeft ze nog heel veel vragen. "We hebben geen idee wie dit gedaan heeft", legt ze uit. "De camera die er hangt, is kapot dus er staat niemand op beeld. Dat is klote. De schade is in elk geval enorm."

Door de explosie is de voordeur uit het huis geblazen en raakte een auto zwaar beschadigd. Binnen ligt de gang vol glas, hout, dakpannen en ander soort puin. Ook de schoonheidssalon ligt bezaaid met brokstukken. Zelfs bij de buren zijn ramen kapot en is de voordeur ontzet.

"Ik lag net op bed toen ik uit bed werd geblazen. Het was een enorme klap", zegt overbuurvrouw Miranda. "Toen we naar buiten keken, zagen we meteen een grote chaos. De auto stond te roken en overal lagen dakpannen."

Een andere overbuurvrouw was na de explosie in shock. "Die hebben we tot rust moeten brengen", vertelt Miranda. "Ik hoop maar dat het een vergissing was. Deze mensen doen volgens mij helemaal niemand kwaad." Ook een andere buurtbewoner snapt er niks van. "Het zijn zo'n lieve en goeie mensen. Ze wonen hier al meer dan 25 jaar. We hebben nooit last van ze."

Bewoner Bep woont drie kilometer van het huis vandaan, maar zelfs zij hoorde vannacht de klap in haar huis. "Ik zei nog tegen mijn man: 'Als het maar geen explosie is.' Maar ja, het is helaas gebeurd."