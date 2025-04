Jongen (14) aangehouden voor gooien zwaar vuurwerk bij protest tegen azc

De verdachte die woensdagavond laat werd aangehouden voor het afsteken van een vuurwerkbom na het protest tegen het azc in Best, is een jongen van 14 uit die plaats. Dat laat de politie donderdagochtend weten.

De jongen zou twee keer met zwaar vuurwerk hebben gegooid na afloop van de bijeenkomst. De jongen is door agenten in burger aangehouden en meegenomen naar het politiebureau in Eindhoven. "Bij het voor de tweede keer gooien, werd hij aangehouden. Hij is later die avond heengezonden, maar blijft wel verdachte", laat een politiewoordvoerder weten.