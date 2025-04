Gemeenten blij met vuurwerkverbod, maar willen liever Europese aanpak

Zowel Belgische plaatsen in de grensstreek als gemeenten in Brabant zijn blij met het aanstaande vuurwerkverbod. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Toch zien sommige gemeenten liever een verbod waar ook andere landen aan meedoen. Dat geldt vooral voor Baarle-Nassau, gelegen naast de Belgische enclave Baarle-Hertog: "Niets garandeert ons dat een Nederlands vuurwerkverbod zorgt voor minder overlast."

Geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling wordt ook vaak genoemd als probleem. "De manier waarop vuurwerk gevaarlijke situaties oplevert en wordt ingezet tegen hulpverleners is niet langer uit te leggen", aldus de gemeente Alphen-Chaam. Ze hoopt dat hulpverleners straks 'weer een stuk veiliger kunnen doen waar zij goed in zijn; hulp verlenen'.

Deze week werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer voor een landelijk vuurwerkverbod is. De invoering daarvan is daarmee nog slechts een kwestie van tijd.

Handhaving

Maar is zo'n verbod wel te handhaven? Gemeenten zien dat wel gebeuren, vooral omdat de regels nu in heel Nederland hetzelfde zijn. Burgemeester Paul Depla van Breda: "In Breda hadden we geen vuurwerkverbod, want we zijn tegen versnippering. Maar een landelijk verbod is wel duidelijk." Hij noemt het wel 'treurig dat het nodig is'.

Hoe de handhaving precies zal verlopen, is nog niet te zeggen. Een woordvoerder van de gemeente Alphen-Chaam: "Of het meteen in voldoende mate lukt, plegers dienen namelijk op heterdaad betrapt te worden, zal de tijd uitwijzen." De gemeente Maashorst rekent erop dat handhaving 'de eerste jaren om een forse investering zal vragen'.