Juist nu op veel plekken onrust over de komst van een azc: dit is waarom

Boze burgers, geweld en bedreigingen: er is de laatste tijd veel onrust in de provincie over de komst van een mogelijke opvang voor asielzoekers. In Berlicum ging een opvanglocatie niet door nadat rellen uitbraken. De gemeente Roosendaal blies het plan voor een azc in Heerle af en moet nu op zoek naar een andere locatie, nadat ook hier inwoners protesteerden. En in Best liep een informatieavond uit de hand. Waarom is er juist nu in zoveel gemeenten discussie en onrust over een azc?

Dat heeft te maken met de spreidingswet die op 1 februari dit jaar is ingegaan. Dat is de reden dat gemeenten juist nu zo druk bezig zijn om nieuwe locaties aan te wijzen. De opvang door gemeenten moet vóór 1 juli geregeld zijn. De asielinstroom loopt terug, waarom moeten er dan locaties bij?

Het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt, is vorig jaar iets gedaald, blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar de asielopvang piept en kraakt. De tijdelijke aanmeldlocaties Ter Apel en Budel zitten bommetje vol. Vluchtelingen die zich daar hebben gemeld, moeten doorstromen naar andere azc’s in het land. Zodat Ter Apel en Budel worden ontlast. Precies de reden waarom in januari 2024 de Spreidingswet is aangenomen.