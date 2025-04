Waarom leveren azc's zulke verhitte discussies op? Deze hoogleraar weet het

De Brabantse gemeenten zijn er druk mee: geschikte plekken zoeken voor asielzoekerscentra (azc's). Het zorgt voor onrust in gemeenten en levert vaak verhitte discussies op. "Ik begrijp de angst, maar die is onterecht", weet hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot.

Om te weten waarom discussies rond azc's vaak zo heftig zijn, moeten we terug naar het jaar 2015, weet Helsloot. "Vooral de oorlog in Syrië zorgde voor een grote vluchtelingenstroom."

In dat jaar zijn er in totaal 56.900 asielzoekers en nareizigers geregistreerd in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn twee keer zo veel asielzoekers en nareizigers als in het jaar ervoor.

In die periode liepen discussies rondom de opvang van vluchtelingen ook vaker uit de hand, weet de hoogleraar van de Radboud Universiteit in Nijmegen. "Wetenschappelijk hebben we daar toen lessen van geleerd. Als we ons daar niet aan houden, dan wordt het ellende."

'Belofte maakt schuld'

Een van de twee lessen is 'belofte maakt schuld'. "Stel je belooft inspraak of een klein opvangcentrum. Als je dat vervolgens niet nakomt, dan krijg je daar ontzettend veel gedoe mee."