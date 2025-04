Directeur beleggingsdrama Easylife opnieuw voor de rechter

Het was een miljoenenfraude met honderden gedupeerden. In het najaar van 2008 werden er invallen gedaan bij het Helmondse beleggingskantoor Easylife en de woning van de directeur in Heeze. In een langslepende zaak deelde justitie celstraffen uit aan de meerkoppige directie. Nu staat een van hen, John Wolbers, maandag weer voor de rechter in Den Bosch.

Na het beleggingsdrama bij Easylife werd John Wolbers ook persoonlijk failliet verklaard. Maar Wolbers, die tegenwoordig een andere achternaam heeft, ging er toch weer een opvallend luxueuze levensstijl op nahouden. Hij wordt nu verdacht van onder meer faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Er zullen gedupeerden zijn die nog steeds de broekriem moeten aanhalen door het handelen van Easylife, een zaak die inmiddels zo’n 16 jaar oud is. Het bedrijf haalde mensen over om te beleggen in Amerikaanse levenspolissen. En dat alleen al was een riskante onderneming, volgens de officier van justitie destijds.

"Veiling van luxe sportauto's en dure spullen."

Maar het overgrote deel van de 42 miljoen euro die honderden beleggers inlegden, werd nooit aan die levenspolissen besteed. Easylife kocht voor 9 miljoen aan polissen. De rest ging op aan prive-uitgaven, onroerend goed en vorstelijke beloningen voor adviseurs. John Wolbers ontkende altijd rijk te zijn geworden door geld achterover te drukken, hij beweerde al veel geld te hebben verdiend met een ander bedrijf. Nog voor hij Easylife begon. De veiling van alle luxe sportauto’s en dure spullen van de Easylife-directie baarde de nodige opzien, maar de 1,25 miljoen euro aan opbrengst was niet genoeg om de ongeveer vijfhonderd gedupeerden schadeloos te stellen. De Amerikaanse levenspolissen werden weer verkocht, maar dit bracht vier miljoen euro op. De beleggers hadden veelal het nakijken.

"Vermeende inzet van bedrijfsgeld voor bezoek aan luxe bordeel."