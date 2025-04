Wat is jouw favoriete liedje uit de jaren '80? Stem nu!

Wie was jouw idool in die beroemde jaren '80? Ging je voor Michael Jackson? Of was je meer van Madonna? Of luisterde je toch liever wat ruiger werk van bijvoorbeeld Guns 'n Roses? Alle smaakjes en voorkeuren zijn welkom in onze Top 480 van de jaren '80. Omroep Brabant radio is op zoek naar de ultieme lijst en jouw hulp is nodig! Stem ook!

Het is de tweede keer dat de Top 480 van de jaren '80 gaat worden uitgezonden. "Het is een populair decennium en onze luisteraars zijn er dol op. En ikzelf kan er ook geen genoeg van krijgen!", vertelt een lachende radio-dj Ronny Balk. Hij is blij dat de lijst er weer aan komt. Voor het zover is, moet er eerst massaal gestemd worden door de Brabanders. Breng ook jouw stem uit en bepaal hoe de lijst er uit komt te zien. Vanaf 14 april is de Top 480 van de jaren '80 op de radio te beluisteren. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.