Hoe deze Brabander op iconische single-hoes van U2 belandde

Het is volgens velen een van de allerbeste decennia in de popgeschiedenis: de jaren '80. Feit is dat er een wagonlading legendarische songs is gemaakt die jong en oud nog steeds in het hart raken. Vandaar dat Omroep Brabant radio op zoek is naar de mooiste 480 liedjes in onze Top 480 van de jaren '80. Voordat je gaat stemmen, lees je eerst over vijf bijzondere momenten in de popgeschiedenis waarin Brabant een rol speelde.

Het is 1983 als de Tilburgse componist Ferdi Lancee wat zit te pingelen op een piano uit 1923. Het bandje VOF De Kunst met Nol Havens is in de buurt en langzaam ontstaat het liedje Suzanne. Ze scoren er een gigantische hit mee. Later werd het liedje ook nog in andere talen opgenomen, zoals het Engels, Spaans en Italiaans. De toen nog onbekende zanger Ricky Martin (van de wereldhit Livin' la vida loca) zong het liedje in het Spaans. De naam Suzanne werd dankzij het liedje ook nog eens heel populair. Veel meisjes die in dat jaar geboren werden heten... Suzanne.

Zoek de Tilburger bij U2 Begin jaren '80 timmert een piepjong bandje uit Ierland hard aan de weg. Ze heten U2 en maken lekkere rammelende 'postpunk'. De single 'I will follow' doet nog niet heel veel tot het liedje tijdens het tv-programma Countdown Cafe live wordt gespeeld. Die live-versie wordt in 1982 een dikke hit. Op de single-hoes van deze 'Live in Hattem-uitvoering' staat de Tilburgse radiomaker en muziekjournalist Marc Stakenburg op de voorste rij. Hij kijkt recht in de camera alsof hij weet dat er een iconische foto gemaakt wordt.

Beatle-mania taferelen bij Doe Maar

Een van de grootste band uit de Nederlandse popgeschiedenis is ongetwijfeld Doe Maar. De hysterie doet soms denken aan de beroemde Beatle-mania uit de jaren '60. Doe Maar is zo Brabants als worstenbrood en de zachte g. Begin 1984 zet de band er na zes jaar een punt achter. Er komen twee concerten in de Maaspoort in Den Bosch. Die worden massaal door de vaak jonge fans bezocht. Het concert wordt zelfs live op tv uitgezonden, wat voor die tijd zeer uitzonderlijk was.

Legendarische studio sluit de deuren

Er was ook een klein dieptepuntje. De wereldwijd beroemde Relight-studio in Hilvarenbeek gaat failliet en sluit in 1981 de deuren. De studio had moderne geluidsapparatuur en stond daardoor internationaal zeer goed aangeschreven. Beroemde bands als Genesis, Black Sabbath, Golden Earring en zanger Cat Stevens namen er muziek op. Stel nu dat het anders was gelopen... Welke legendarische jaren '80 platen hadden hier misschien wel het levenslicht gezien? We zullen het helaas nooit weten.

Een beetje liefde vanuit Rosmalen

We sluiten liefdevol af met de Brabantse zanger Albert West. Halverwege de jaren '80 ontstond er een samenwerking met de Engelse Albert Hammond. Een zanger die zelf wereldhits zong, maar ze ook heeft geschreven voor artiesten als Tina Turner, Whitney Houston en The Hollies. Albert en Albert maakten het liedje 'Give a little love' en dat werd in meerdere landen een hit(je). Deze zomer is het tien jaar geleden dat Albert West overleed. Op de uitvaart was zijn muziekmaatje Albert Hammond ook aanwezig en sprak hij 'vol liefde' over zijn Brabantse vriend.