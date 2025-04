Modeontwerper Addy van den Krommenacker viert 75e verjaardag en jubileum

Addy van den Krommenacker de wereldberoemde Brabantse modeontwerper wordt dinsdag 75 jaar. Ook zit hij 55 jaar in het vak. Dat vraagt om een jubileum met een boek, een documentaire en een grote show maandag.

Addy's leven lijkt soms net een film. "Ik had een keer een collectie gemaakt voor een show in Italië en een Libische vrouw wilde alles kopen, maar contant afrekenen", begint Addy te vertellen. Hij liet zich niet afschrikken door zijn onderbuikgevoel en ging op het aanbod in. Voor hij het wist, stond Addy op een afgelegen, afgesproken plek. Blaffende honden, mannen met schijnwerpers en donker. "Is dit een valstrik? Addy, waarom neem je toch altijd zoveel risico?", deelt hij zijn gedachten. Maar toen hij een plastic zak vol geld kreeg, telde hij de biljetten trillend na. "Maar het was het juiste bedrag", zegt de modeontwerper. Het is een van de gekke verhalen uit het leven van Addy, die al als klein jongetje prinsessen in baljurken tekende. In al die jaren is Addy nooit van zijn glamoureuze pad afgeweken. "Sinds ik ben gaan ontwerpen, is mijn stijl wel veranderd, maar niet veel," zegt hij terwijl hij langs de rekken vol jurken loopt. "Ik val toch telkens terug op dezelfde soort vrouw en dezelfde droom vol glamour en chic. Daar hou ik van, en daaraan herken je ook een echte ‘Addy’.

Addy tussen de jurken voor de jubileum show (foto: Omroep Brabant

Addy blikt verder terug op zijn carrière. "Ik kom in paleizen en villa’s en heb mensen van het Nederlandse koningshuis, buitenlandse vorsten en Chantal Janzen op haar bruiloft mogen kleden. Je komt als ontwerper heel dichtbij. Je maakt soms kleding voor de mooiste dag uit iemands leven. Ze geven je hun vertrouwen, en dat vind ik heel bijzonder."

Zijn modecarrière ging in de jaren tachtig van start in Den Bosch. “Ik ben voorzichtig een boetiek binnengestapt en vroeg of ik hulpverkoper mocht worden. Zo is het begonnen.” Maar er waren ook dieptepunten, zoals zijn faillissement in 2019. "Maar wat er ook gebeurde, ik ben er telkens weer bovenop gekomen", reageert de couturier. Vanwege dit faillissement moest hij na 25 jaar met zijn atelier en winkels vertrekken uit zijn geliefde Den Bosch. Tegenwoordig zit hij in Grave waar hij ondanks zijn leeftijd nog steeds enthousiast doorgaat met het creëren van glamoureuze dameskleding. En er gingen ook stomme dingen mis. Zo bleek na een vlucht uit Milaan een koffer exclusieve jurken kwijt die nodig waren voor een show in Parijs. Hij heeft coupeuses die vaker voor hem werken nachten door laten zwoegen om toch op tijd met kleding voor de dag te komen. Dat lukte en met de auto gevuld met jurken reisde hij een paar uur voor de show naar de Franse hoofdstad. Addy, geboren op 8 april 1950 in Uden, gaf in de loop der jaren shows over de hele wereld. Zijn hoofdatelier zat lange tijd in Den Bosch maar nu na het faillissement werkt hij vanuit Grave. daarnaast heeft hij ook ateliers in Italië en winkels in onder meer Spanje en Koeweit. Hij groeide uit tot ontwerper van creaties voor vele bekenden uit de politiek, de diplomatieke wereld en de televisie- en theaterbranche. Bekende Nederlandse namen zijn; Chantal Janzen, Willeke Alberti en Jette van der Meij. Tot haar dood was Sandra Reemer zijn Brabantse muze.

Hoe succesvol hij is geworden als ontwerper, had hij graag aan zijn vader willen laten zien. Die heeft het niet meer meegemaakt, omdat hij al vroeg overleed. Zijn moeder was uiteindelijk nog wel zo trots als een pauw. “Zij werd 99, dus heeft wel een groot deel meegekregen”, vertelt hij. Addy hoopt zelf ook nog flink wat jaren mee te lopen, ook in de modewereld. “Als mijn gezondheid het toelaat, wil ik nog minstens twintig jaar door. Ik zou ook niet zonder kunnen. Het is mijn grootste angst dat dat weg zou vallen. Gelukkig ben ik nog hartstikke energiek.” Maandag, op zijn verjaardag, wordt er een groot feest gehouden in Wassenaar, met een modeshow, een diner en optredens. Tijdens dit feest worden ook zijn autobiografie en een documentaire gepresenteerd.