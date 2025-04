112-nieuws: ernstig gewonde bij bedrijfsongeval • bermbrand langs N369

20.22

De bestuurder van een scooter heeft het vandaag wel heel bont gemaakt in de Veghelse wijk De Bunders. De man van 37 reed zonder helm en kreeg een stopteken van de politie. Maar daar had hij geen zin in waarna hij er vandoor ging en tijdens de achtervolging allerlei verkeersregels aan zijn laars lapte. Ook ging de scooter veel harden dan toegestaan.

Uiteindelijk wisten agenten de man uit Veghel toch aan de kant te zetten. Hij bleek onder invloed van verdovende middelen. De man heeft een rits boetes van de politie gekregen en zijn scooter mag voorlopig de weg niet op totdat deze opnieuw gekeurd is. Voor het rijden onder invloed is een bloedproef afgenomen en als deze positief is, volgt nog een boete via de Officier van Justitie.