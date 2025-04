112-nieuws: groot alarm na extra affakkelen • bermbrand bij provinciale weg

10.10

Iets om rekening mee te houden als je deze week, en zeker woensdag, de weg opgaat in Nederland of daarbuiten: de kans op een snelheidsbekeuring is deze week extra groot. De politie vraagt met 'Operation Speed' in heel Europa aandacht voor snelheidsovertredingen. Hoogtepunt is woensdag, als er 24 uur lang in heel Europa extra controles gehouden worden tijdens de flitsmarathon.

In 28 landen zullen een week lang extra snelheidscontroles plaatsvinden. Het zwaartepunt van de actie ligt op woensdag.