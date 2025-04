Buurt tevreden dat noodopvang mag blijven: 'Zijn altijd heel vriendelijk'

Waar in verschillende gemeentes keihard actie gevoerd wordt tegen de komst van asielzoekerscentra, hebben buurtbewoners in Dongen juist gestreden om de noodopvang te behouden. Na een petitie kwam er toch geld uit Den Haag en kan de opvang een jaar langer open blijven. "Goed dat we mensen hulp bieden", zo zegt een buurtbewoner.

De noodopvang aan de Nestel op industrieterrein Tichelrijt ligt aan het Wilhelminakanaal in Dongen. De voornaamste toegang van de opvang naar het centrum is een fiets- en voetgangersbrug, waar veel buurtbewoners hun dagelijkse rondje met de hond maken of gewoon even wandelen. Als je een praatje aanknoopt over de asielzoekersopvang, is het merendeel van de mensen er positief over.

"Waarom zou het weg moeten?" vraagt een wandelaar zich af. "Ik vind het prima dat ze hier blijven, vooral voor de kinderen die hier al een jaar zitten en geworteld zijn in Dongen. Het brengt rust voor de 150 mensen die er verblijven", zegt hij. "Toen het centrum er net kwam, was er veel commotie, maar nu, een tijd later, heeft niemand er nog moeite mee dat het hier zit. En het zou alleen maar meer geld kosten om ergens anders opnieuw zoiets op te bouwen."