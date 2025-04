Dakdekkersoorlog: vier explosies, intimidatie en vernieling bij zelfde huis

De dakdekkersoorlog die Den Bosch vooral eind vorig jaar in zijn greep heeft gehouden, is begin dit jaar gewoon doorgegaan. Geen enkel adres was zo vaak doelwit als dat van een dakdekker aan de Leyhof in Den Bosch. Daar vonden vier explosies plaats. Maar begin dit jaar werden er ook bedreigingen op de stoep geverfd en ging er een putdeksel door het raam van het bewust huis heen.

Begin dit jaar leek het iets rustiger te zijn in de dakdekkersoorlog. Na een reeks van 24 aanslagen in de herfst van 2024, voornamelijk op de bedrijfsbusjes van dakdekkers, telde 2025 nog maar twee aanslagen. Daarmee leek Den Bosch opgelucht adem te kunnen halen na een roerige periode waarin soms elke nacht een aanslag werd gepleegd op het huis of de bedrijfswagen van een dakdekker. Intimidatie en vernieling

Maar aan de Leyhof in Den Bosch gingen de intimidaties en vernielingen ook begin dit jaar gewoon door. Op 12 januari 2025 werd met verf ‘KK’ en ‘oorlog’ op de stoep gespoten.

En rond 01.00 uur in de nacht van 10 op 11 februari gooide iemand een putdeksel door een ruit van de bewuste woning. Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in het programma Opsporing Verzocht. Dezelfde dader

De dakdekker die op het bewuste adres woont, was al eerder doelwit. De eerste aanslag dateert al van 21 februari 2024. Op zowel 24 en 27 augustus als op 24 december ging er een explosief bij zijn bedrijfswagen en huis af. De politie vermoedt dat dezelfde dader verantwoordelijk voor deze drie laatste explosies.

Opvallend is dat bij het op de stoep kalken met verf twee daders te zien zijn. Maar bij het gooien van een stoeptegel door de ruit van het huis is er maar een verdachte in beeld. Het vermoeden is dat het hierbij om andere personen gaat. Verbannen

Om het risico voor omwonenden en op slachtoffers te beperken, bepaalde burgemeester Jack Mikkers dat de dakdekker zijn bedrijfswagen een week lang niet in de Aawijk mocht parkeren rond de jaarwisseling. De dakdekkersoorlog leverde de slachtoffers naar schatting al bijna tweehonderdduizend euro aan schade op. Dat blijkt uit een inventarisatie die Omroep Brabant door een schade-expert liet maken.

Wat speelt er in de dakdekkersoorlog? De Brabantse hoofdstad werd in vanaf juli 2024 ruim een half jaar geteisterd door explosies en branden. De teller staat momenteel op 26. Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Tot nu toe zijn er drie verdachten in beeld, ze zijn allemaal wel weer vrijgelaten. Tot op de dag van vandaag krijgen politie en gemeente moeilijk grip op de situatie.

Lees ook Dakdekkersoorlog woedt voort: dit is wat er tot nu toe gebeurde