Aanslag met vuurwerkbom op Caza: vermoedelijke opdrachtgever gepakt

Politie en justitie hebben een vermoedelijke opdrachtgever gepakt voor een aanslag op coffeeshop Caza in Tilburg. Het is een man uit Amsterdam. Hij zou een drietal verdachten hebben ingehuurd om begin januari een vuurwerkbom naar het pand te gooien. Dat werd donderdag bekend op een eerste rechtszaak over deze aanslag.

Caza is al jaren doelwit van allerlei soorten aanslagen. Vuurwerkbommen met benzineflessen, een handgranaat en een beschieting. En er waren ook 'mislukte' aanslagen zoals deze in de nacht van 3 op 4 januari die donderdag in de rechtbank in Breda behandeld werd. Die bewuste nacht zagen beveiligers rond drie uur iemand wat gooien naar de coffeeshop. De daders renden weg. Op straat bleef een Cobra achter met daaraan vast een flesje brandbare vloeistof. Er ontplofte niks.

Onderzoek na een eerdere aanslag bij coffeeshop Caza (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

'Moord'

De beveiligers deden aangifte van poging tot doodslag. En ze waren goed weggekomen, suggereerde de officier van justitie donderdag op deze eerste openbare zitting rond de zaak. "Een van de twee beveiligers kreeg een brandend explosief op zijn been. Als het was afgegaan hadden we een moord gehad. Dan hadden we een heel ander onderzoek gehad", zei de officier.

Gefilmd

Het spoor leidde naar een groepje jonge mannen uit Rotterdam en omgeving, ook tieners. Een van hen verscheen donderdag voor het eerst in het openbaar. Het is Erik J. (18), geboren op Curaçao. De Rotterdammer wilde wel toegeven dat hij ermee te maken had. “Ik heb in Tilburg alleen gefilmd", zei de jongen. Verder wilde hij niks zeggen. De rechtbankvoorzitter voegde daaraan toe wat de andere verdachten zouden hebben gedaan. Gerald C. uit Spijkenisse (19) gooide de bom en Tyron P. (25) uit Hoogvliet zat in de vluchtauto te wachten. Erik J. knikte instemmend. De officier van justitie zei dat er drie bekentenissen liggen en dat er bewijs is tegen hen. Tyron P bestuurde de auto en reed met de andere twee naar Tilburg. Al hun mobieltjes maakten die reis, op datzelfde tijdstip.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

Van aanslag naar aanslag De reeks aanslagen bij Caza begon in maart 2022 en de laatste aanslagen dateren van begin januari dit jaar. De zaak houdt de coffeeshopeigenaar, buurtbewoners aan de Gasthuisring, de politie en de gemeente Tilburg dus al meer dan drie jaar in zijn greep. Steeds sluit de burgemeester de zaak voor een tijdje, maar daarna gaat het weer mis. Nog maar een van die aanslagen werd opgelost. Daarvoor werden enkele Amsterdamse tieners bestraft en ook een man uit de hoofdstad die als opdrachtgever werd gezien. Hun motieven bleven duister.

Betalingen

Het mobieltje van Erik J. gaf nog wat anders prijs. J. had op zijn navigatie een adres in Amsterdam ingetoetst. Het huis van ene R. En die R. is een paar weken geleden opgepakt, zo maakte de officier bekend. De politie denkt dat hij een account op Signal had met de naam 'Levensmoe'. R. zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag in Tilburg en zou ook de betalingen doen. Omdat diverse verdachten nog jong zijn, wordt gekeken of ze onder het jeugdstrafrecht kunnen vallen. Voor Gerald C. (19) is het advies al om hem zo te berechten. Dat heeft tot gevolg dat hij door de rechtbank al eerder al is vrijgelaten en dat hij zijn proces thuis mag afwachten. Bij Erik J. onderzoeken ze nog hoe hij zich heeft ontwikkeld en of ook hij door een kinderrechter wordt berecht. Nog een aanslag

De politie is nog druk bezig met het onderzoek en ontdekte nog meer. De drie verdachten hebben mogelijk ook wat te maken met een aanslag in Amsterdam, enkele uren eerder die avond. De rechtszaak gaat in juli verder, met een tussentijdse zitting. Dan komt ook de vierde man voor die het OM als opdrachtgever ziet. Maar ook als tussenpersoon omdat het nog steeds een raadsel is waarom Caza zo onder vuur ligt.