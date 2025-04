Sasha gaat verhuizen na aanslagen dakdekkersoorlog, buren slapen niet meer

Sasha gaat de Leyhof in Den Bosch verlaten na vier aanslagen en een bekladding in de dakdekkersoorlog. Sinds augustus vonden er explosies, brandstichtingen en vernielingen plaats bij het huis van Sasha en voertuigen van een dakdekker. “Het is slopend voor mijn gezin en de buren”, vertelt hij tegen Omroep Brabant. De buurt reageert opgelucht: “Ik slaap al maanden niet meer.”

“Het is afgunst”, begint de man. “Ik snap er alleen niks van. Ik heb met niemand ruzie en ik ben goed voor iedereen. Ik wou dat ik ruzie had met iemand, dan wist ik waar het vandaan kwam." Zelf is hij, naar eigen zeggen, geen dakdekker. Sasha stalde dakdekkersbusjes en een hoogwerker bij zijn huis voor anderen. "Ik zou erop letten."

Buiten in zijn voortuin zit Sasha een shagje te roken en een koffietje te drinken. Ondertussen is een schilder bezig om de voordeur weer netjes te maken na eerdere aanslagen. De raam van de woonkamer ligt er nog altijd uit nadat twee maanden geleden een putdeksel door de ruit ging.

De aanslagen aan de Leyhof vallen in de rij explosies en brandstichtingen in de dakdekkersoorlog. De politie spreekt over tientallen aanslagen, uit onderzoek van Omroep Brabant komen sinds juni 2024 bijna dertig aanslagen naar voren die te linken zijn aan dakdekkers.

Eerdere aanslagen Sasha gaat nu verhuizen. Wanneer precies en waar hij geen gaat, wordt niet duidelijk in het gesprek. Wel is hij al aan het nadenken hoe hij al zijn spullen en vooral de loodzware overkapping weg gaat krijgen.

Bij de man aan de Leyhof gingen op 24 en 27 augustus en op kerstavond explosieven af bij onder adere een hoogwerker en busjes. Maar daar stopte het niet. Op 12 januari 2025 werd met verf ‘KK’ en ‘oorlog’ op de stoep gespoten. En in nacht van 10 op 11 februari gooide iemand een putdeksel door zijn ruit.

Twee weken uit huis gezet

Voor Sasha voelt het alsof hij wordt neergezet als dader. “Ik ben slachtoffer in dit verhaal, maar de gemeente behandelt mij als dader.” Eerst mocht hij in de laatste week van 2024 geen bedrijfswagens niet meer in de wijk parkeren. “En eind januari werd ik voor twee weken uit mijn huis gezet. Mijn huis werd gesloten.”

Maar dat hielp niks. Een dag voordat de dakdekker terug mocht, ging er een putdeksel door zijn raam. “Die belandde op de bank. Als ik daar had gelegen, had ik het niet kunnen navertellen.”

Buurt is blij

Toch blijft de bewoner van de Leyhof er heel rustig onder. “Ik vind het vooral vervelend voor mijn gezin en de buren.” Zo komen bij zijn buren al sinds eind augustus de kleinkinderen niet meer slapen. Bang voor de aanslagen en bang om onbedoeld zelf ook slachtoffer te worden.

Een buurman vindt het 'prima’ dat Sasha nu gaat verhuizen. “Ik slaap al maanden niet meer. Van elk tikje word ik wakker, zelfs van een vogel schrik ik.” Toch vertellen alle buurtbewoners dat ze van de man geen last hebben. “Het is een goede gozer. Hij doet alles voor mij. Het is eigenlijk gewoon heel triest.”

Verdachten

In de dakdekkersoorlog heeft de politie drie verdachten in beeld. Een vader (43) en zoon (22) werden half november opgepakt. De vader is directeur van een dakdekkersbedrijf met een vestiging in Eindhoven, het bedrijf staat ingeschreven op een woonadres in Den Bosch. Zijn zoon is ook actief als dakdekker. En in oktober een 19-jarige man aangehouden. Alledrie de verdachten zijn weer snel vrijlgelaten, maar ze zijn volgens de politie nog altijd verdachten.

Voor de aanslagen aan de Leyhof is nog niemand aangehouden. Wel kreeg de politie zeven tips binnen na een oproep in Opsporing Verzocht op NPO2. "Ik hoop dat ze de daders snel pakken", reageert Sasha.