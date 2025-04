Politie extra alert, scholen overspoeld met haatberichten na dood Nina (14)

Delta vmbo en het overkoepelende Jan van Brabant College in Helmond worden overspoeld met haatdragende berichten. Sinds bekend is dat scholiere Nina (14) een einde aan haar leven heeft gemaakt vanwege pestgedrag, hebben de twee Helmondse middelbare scholen tientallen dreigende mails en social mediaberichten binnengekregen. Dat laat een woordvoerder van het overkoepelende bestuur weten.

Bij de school heerst verslagenheid. Door alle vervelende berichten komt de klap nog harder aan. "Het voelt allemaal dreigend. Er worden allerlei aannames door mensen gedaan die niet kloppen. Er wordt gezegd dat wij niks tegen pesten doen, maar dat is niet zo. Wat we wisten van het pesten, is aangepakt. De school is er ook kapot van."

Het schoolbestuur staat in nauw contact met de politie. "Echte dreigementen geven we door aan de politie. Die is extra alert." Er is volgens de woordvoerder van de school vooralsnog geen aangifte gedaan.

School vraagt te stoppen met 'online heksenjacht'

Niet alleen de school krijgt online veel te voorduren. Er is op het internet ook een heksenjacht gaande waarbij scholieren met naam en toenaam worden genoemd. "Dat keuren we af", zegt de woordvoerder.

"In onze lessen wordt daarover ook gesproken. Het is blaming and shaming. En we willen ook andere mensen vragen om daarmee te stoppen. Daarnaast hebben we de ouders van onze leerlingen een brief gestuurd met de vraag om erover te praten met hun kinderen."

Op school hopen ze dat het snel stopt. "We willen juist een brug slaan om bij elkaar te blijven."