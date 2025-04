'Het leek wel oorlog', reageren buurtbewoners na schietpartij: 'Akelig'

Het leek wel het wilde westen in Vierlingsbeek woensdagavond. Een man schoot vanuit zijn huis aan de Domineestraat op de politie. Buurtbewoners moesten uit veiligheid binnen blijven en wisten niet wat er gaande was. Schoten klonken over en weer. “Het leek wel oorlog”, stelt een man die vlak bij het huis van de schutter woont.

Woensdagavond kreeg de politie een melding van de bewoner van het huis dat hij hulp nodig had. Op het moment dat agenten rond half tien arriveerden bij het huis, schoot de man gericht op hen. Speciale eenheden werden ingezet en onderhandelaars kwamen naar het huis om te helpen.

Het huis waar geschoten is (foto: Jan Peels).

In het doorgaans rustige straatje staan zo’n twaalf huizen, er wonen veelal oudere mensen. Er zit een kogelgat in de deur van het huis van de schutter en de deur is door de politie verzegeld. De man die de schoten loste, woonde nog niet zo lang in de straat en was er volgens een buurman mentaal niet goed aan toe.

Tijdens de schietpartij moest iedereen in de straat binnen blijven, omdat de politie nog niet wist hoeveel schutters er zouden zijn. Een oudere vrouw woont drie deuren verder, zij was woensdagavond alleen thuis toen er iemand aanbelde. “Ik schrok natuurlijk, want ’s avonds belt hier nooit iemand aan. Als het iemand van de kinderen is, bellen ze eerst." "Toen klopten ze ook nog op het raam”, vertelt de vrouw donderdag. Ze deed niet open, maar belde met haar dochter die ook in het dorp woont. “Mijn dochter vroeg of ze moest komen, dat wilde ik graag. Maar ze mocht er van de politie niet door.” Terwijl de vrouw haar dochter aan de telefoon heeft, klinken er schoten. “Ik hoorde eerste een paar schoten en even daarna heel veel achter elkaar. Verschrikkelijk.” De vrouw staat nog te trillen op haar benen als ze erover vertelt. “Daar zat ik dan, helemaal alleen.”

"Dan weet je dat je moeder alleen thuis is en dan hoor je schoten."