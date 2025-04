112-nieuws: auto's botsen in Helmond • straatrovers gezocht

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

10.35 Botsing in Helmond Een bestelbus en een auto kwamen vanochtend in botsing op het Stationsplein in Helmond. Bij de botsing raakte niemand gewond geraakt. De auto's liepen wel behoorlijke schade op. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. Omdat er vloeistof was gelekt, kwam de brandweer het wegdek schoonmaken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vermoedelijk zag een van bestuurders bij het afdraaien de ander over het hoofd. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

10.13 Straatrovers gezocht De politie deelt een foto van twee jongens die tijdens de oudejaarsnacht mensen van hun fiets beroofden op de Rompertsebaan in Den Bosch. Ze dreigden hierbij met een groot mes. De jongens - die nu nog onherkenbaar worden getoond - worden opgeroepen zich te melden. Lees hier meer. Foto: Instagram politie-eenheid Oost-Brabant.

06.40 Automobilist onder invloed en zonder rijbewijs Agenten van de politie Dommelstroom-Zuid. betrapten afgelopen nacht een automobilist zonder geldig Nederlands rijbewijs. Deze bleek ook nog onder invloed van alcohol en drugs. Vanwege het rijden zonder geldig rijbewijs kreeg de man een bekeuring, voor het rijden onder invloed wordt een dossier opgemaakt. Foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid.

06.26 Auto crasht op verbindingsweg Een auto crashte vanochtend vroeg op de verbindingsweg tussen de A2 en de A58 bij Ekkersrijt. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Foto: Instagram wijkagent Oost-, West- en Middelbeers en Spoordonk.

02.48 Ruit van winkel vernield De ruit van een Gall&Gall-winkel in Breda is afgelopen nacht vernield met een stoeptegel. Iemand die de verdachte bezig zag, waarschuwde de politie. Maar toen de wijkagenten van de politie Breda Zuidwest aankwamen, was deze er net vandoor. Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.

23.55 Automobilist zonder rijbewijs Een automobilist in Waalwijk moest gisteravond zijn auto inleveren bij de politie. Hij werd voor de vijfde keer betrapt op autorijden, terwijl hij niet beschikt over een rijbewijs. Daarnaast bleek de auto waarin hij reed niet op naam te staan. Daarvoor kreeg hij ook nog een proces-verbaal. Foto: Instagram politie Waalwijk.

23.52 Jeugd weggestuurd bij school in Waalwijk Een groep jeugdigen is gisteravond laat weggestuurd bij een basisschool in Waalwijk. Die locatie heeft de aandacht van de politie vanwege de vele overlast die daar wordt veroorzaakt. Agenten hebben de namen van de jeugdigen genoteerd. Foto: Instagram wijkagenten Waalwijk.