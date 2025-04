112-nieuws: ook natuurbrand bij Helenaveen • kind aangereden door motor

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Op de grens van Limburg en Brabant is bij Helenaveen een natuurbrand geweest in de Peel. Diverse brandweerkorpsen uit Brabant en Limburg werden opgeroepen voor deze brand. De brand was snel onder controle. Uit voorzorg wordt er nog extra water over de verbrande grond gespoten om eventueel oplaaien weer te voorkomen Hoe de brand is ontstaan is onbekend.

Foto: Harry Grijseels

Liveblog

14.09 Vrouw gewond na val van motor Een vrouw is van een motor gevallen en gewond geraakt aan haar been in het buitengebied naast de N397 van Westerhoven vanmiddag. Ze reed achterop bij haar man toen de motor in een kuil op het zandpad belandde. De vrouw viel van de motor en viel op haar been. Ze is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink

12.45 Man gewond na val van scootmobiel Een oudere man is gewond geraakt bij een val van zijn scootmobiel op de Hoge Aam in Dongen. Dat gebeurde nadat hij van een stoep wilde rijden. De man belandde op straat. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

12.20 Kind aangereden door motor Een kind is aangereden door een motorrijder op de Vlierdenseweg in Deurne. Het kind moet ter controle naar het ziekenhuis, 'maar met eventuele verwondingen lijkt het mee te vallen', zegt een 112-correspondent van Omroep Brabant. Het kind stak volgens een lezing van de politie de weg over. De motorrijder kon niet meer uitwijken. De motorrijder raakte niet gewond. De weg is afgesloten. Politie doet onderzoek naar het ongeval. Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

13.59 Man en vrouw ontsnappen na brand Een man en een vrouw zijn zaterdagmiddag ontsnapt uit een brandende berging aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. Het tweetal sliep in de berging. Nadat het duo aan de vlammen ontkwam, vluchtten de man en vrouw een bosgebied in. Een van de twee was naakt. Inmiddels zijn ze weer terecht. Lees hier meer.

11.21 Slachtoffer steekpartij McDonald's zwaargewond Bij de steekpartij die gisteravond plaatsvond in het McDonald's-restaurant aan de Karnemelkstraat in Breda is een 17-jarige jongen ernstig gewond geraakt. Dat maakte de politie vanochtend bekend. De verdachte zou na het steken gevlucht zijn in de richting van de Markendaalseweg. Lees hier meer. Remco de Ruijter/Persbureau Heitink. Remco de Ruijter/Persbureau Heitink.

10.35 Botsing in Helmond Een bestelbus en een auto kwamen vanochtend in botsing op het Stationsplein in Helmond. Bij de botsing raakte niemand gewond geraakt. De auto's liepen wel behoorlijke schade op. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink Omdat er vloeistof was gelekt, kwam de brandweer het wegdek schoonmaken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vermoedelijk zag een van bestuurders bij het afdraaien de ander over het hoofd. Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

10.13 Straatrovers gezocht De politie deelt een foto van twee jongens die tijdens de oudejaarsnacht mensen van hun fiets beroofden op de Rompertsebaan in Den Bosch. Ze dreigden hierbij met een groot mes. De jongens - die nu nog onherkenbaar worden getoond - worden opgeroepen zich te melden. Lees hier meer. Foto: Instagram politie-eenheid Oost-Brabant.

06.40 Automobilist onder invloed en zonder rijbewijs Agenten van de politie Dommelstroom-Zuid betrapten afgelopen nacht een automobilist zonder geldig Nederlands rijbewijs. Deze bleek ook nog onder invloed van alcohol en drugs. Vanwege het rijden zonder geldig rijbewijs kreeg de man een bekeuring, voor het rijden onder invloed wordt een dossier opgemaakt. Foto: Instagram jeugdagenten Dommelstroom-Zuid.

06.26 Auto crasht op verbindingsweg Een auto crashte vanochtend vroeg op de verbindingsweg tussen de A2 en de A58 bij Ekkersrijt. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Foto: Instagram wijkagent Oost-, West- en Middelbeers en Spoordonk.

02.48 Ruit van winkel vernield De ruit van een Gall&Gall-winkel in Breda is afgelopen nacht vernield met een stoeptegel. Iemand die de verdachte bezig zag, waarschuwde de politie. Maar toen de wijkagenten van de politie Breda Zuidwest aankwamen, was deze er net vandoor. Foto: Instagram wijkagenten Breda-Zuidwest.

23.55 Automobilist zonder rijbewijs Een automobilist in Waalwijk moest gisteravond zijn auto inleveren bij de politie. Hij werd voor de vijfde keer betrapt op autorijden, terwijl hij niet beschikt over een rijbewijs. Daarnaast bleek de auto waarin hij reed niet op naam te staan. Daarvoor kreeg hij ook nog een proces-verbaal. Foto: Instagram politie Waalwijk.

23.52 Jeugd weggestuurd bij school in Waalwijk Een groep jeugdigen is gisteravond laat weggestuurd bij een basisschool in Waalwijk. Die locatie heeft de aandacht van de politie vanwege de vele overlast die daar wordt veroorzaakt. Agenten hebben de namen van de jeugdigen genoteerd. Foto: Instagram wijkagenten Waalwijk.